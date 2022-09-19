Aşiret düğününde bugüne kadar takılan takıları unutun! Paradan havuz yaptılar

Aşırı miktarda takı takılmasıyla gündeme gelen aşiret düğünlerinde bu kez bambaşka bir seviyeye çıkıldı. Konuklar adeta paralardan havuz oluşturdu.

Türkiye'de özellikle İstanbul ve doğu illerimizde gerçekleştirilen aşiret düğünlerinde takılan takılan, zaman zaman haberlere konu oluyor. Altın ve paraları saymak için özel ekipler kurulurken, yine bir aşiret düğününde bu sefer bambaşka bir seviyeye çıktı.

HER TARAFINDAN PARA ÇIKTI

Bir vatandaş, sevdiklerinin düğününe katkıda bulunmak adına elini cebine attı ancak oldukça bol gönüllü davrandı. Vatandaşın ciddi miktarda para bıraktığı yerin de adeta para havuzuna dönüştüğü gözlerden kaçmadı.