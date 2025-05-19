Asi Nehri'nde Balık Ölümleri: Kirlilik ve İklim Değişikliği Etkili
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde balık ölümleri meydana geldi. Aşırı kirlilik ve su sümbülleri nedeniyle yaşanan oksijen yetersizliği, denizde tatlı su balıklarının sahile vurmasına sebep oldu. Uzmanlar, bu balıkların tüketilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri'nin Akdeniz ile buluştuğu noktada balık ölümleri yaşandı. Nehirden denize sürüklenen tatlı su balıkları sahile vurdu.
Lübnan'dan doğup Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde günlük iklim değişikliği, aşırı kirlilik ve suyu kaplayan su sümbülleri nedeniyle sık sık balık ölümleri yaşanıyor. Özellikle kirlilik ve su sümbülleri nedeniyle oksijen yetersizliği yaşanan nehirde ölen balıklar, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu Samandağ ilçesinde sahile vurdu. Uzmanlar, su sümbülleriyle birlikte sahile vuran tatlı su balıklarının tüketilmemesi için uyarıda bulundu. (DHA
Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,