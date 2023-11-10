Artvinli restoran işletmecisi ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu

Restorana gelenler isterlerse yemeklerini ağaçların üzerindeki kamelyalarda yiyebiliyor

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Selahattin Alkan hayalini kurduğu restoranı için arazisinde bulunan ağaçları kesmeye kıyamayınca ağaçların üzerine baraka ve kamelya yaparak köprü eşliğinde restoranına dahil etti.

İlçeye bağlı Musazade mahallesinde yaşayan Selahattin Alkan'ın arazisinde bulunan ağaçları kesmemek için tasarladığı restoran görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan, 215 metrekarelik alanda yapılan restoranının etrafında bulunan 5 ağaç, üzerine yapılan baraka ve kamelyalarla restorana dahil edildi. Halat yardımıyla yapılan köprüler eşliğinde, ağaçlardaki bölmelere geçilebilirken, isteyen müşteriler yemeklerini ağaçların üzerinde bulunan kamelyalarda yiyebiliyor. Restoranın ağaçlı bölümünü kullanmak isteyenler, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

"Ağaçları kesmemek için projemizi değiştirdik"

Hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Selahattin Alkan, "Deniz ve doğa manzarasının bir araya getiren bir mekan yapma hayalim vardı. Arazi bulmak için arayış içindeydik. Burasını beğendik fakat burası projemize cevap vermiyordu. Ağaçlar engel oluyordu. Bizde ağaçları kesmeye kıyamadık. Ağaçların doğasını bozmadık. Projemizi değiştirdik, projede tadilat yaptık. 5 çam ve armut ağacı vardı, kesmeden üzerlerine baraka ve kamelya inşa ettik. Güvenilir özel asansör taşıma halatları eşliğinde köprüler yaptık. Bizim için önemli olan kazanç değil can sağlığı ve doğanın korunması. Misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle çocuklar ağaç restoranları çok seviyor" ifadelerini kullandı.