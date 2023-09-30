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Artvin'in Ardanuç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın yaralandı

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyü Söğütlü Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etti ve evin balkonunda bulunan Ebru Demirci yaralandı. Demirci, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.