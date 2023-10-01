Artvin'de yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu Artvin'in Arhavi ilçesinde yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olduğu Artvin'in Arhavi ilçesinde yıldırım düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından bugün Artvin'in kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışa, yer yer yıldırım düşmeleri eşlik etti. Gecenin karanlığını aydınlatan yıldırım düşme anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ARTVİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam