Artvin'de Nehirden Su İçen Ayı ve Yavruları Kaydedildi

Artvin'de, Kaledibi İskelesi'nden hareket eden tekneyle Hatila Vadisi istikametine doğru gezinti yapan vatandaşlar, nehir kenarında ayı ve 3 yavrusunun su içtiğini fark etti. Teknede bulunan Halil Aksoy ve bazı kişiler, ayı ile yavrularının nehir kenarındaki görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti. Su içtikten sonra bir süre nehir kenarında dolaşan ayılar, daha sonra gözden kayboldu.