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Artvin'de Kurt Sürüsü Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaydedilen görüntülerde ormanlık alanda ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafları ve görüntüleri çeken Mustafa Necati Sütçü, ormanda çekim yaparken kurt sürüsünü görüntüledi. Drone ve çeşitli materyaller kullanarak yapan hayatını kayıt altına alan Sütçü, özel olarak kurduğu düzenekle bu kez kurt sürüsünü kayıt altına aldı.

Artvin'de Kurt sürüsü böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde, kurt sürüsü görüntülendi. Peş peşe kameraya yansıyan kurtlar, yiyecek için ormanlık alana doğru ilerledi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaydedilen görüntülerde ormanlık alanda ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafları ve görüntüleri çeken Mustafa Necati Sütçü, ormanda çekim yaparken kurt sürüsünü görüntüledi.

Drone ve çeşitli materyaller kullanarak yapan hayatını kayıt altına alan Sütçü, özel olarak kurduğu düzenekle bu kez kurt sürüsünü kayıt altına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Tüysüz - Yaşam

Mustafa Necati Şavşat Artvin Yaşam Haberler

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