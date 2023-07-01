Artvin'de Kurt Sürüsü Görüntülendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaydedilen görüntülerde ormanlık alanda ilerleyen kurt sürüsü görüntülendi. Doğa ve yaban hayatı fotoğrafları ve görüntüleri çeken Mustafa Necati Sütçü, ormanda çekim yaparken kurt sürüsünü görüntüledi. Drone ve çeşitli materyaller kullanarak yapan hayatını kayıt altına alan Sütçü, özel olarak kurduğu düzenekle bu kez kurt sürüsünü kayıt altına aldı.