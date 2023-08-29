Artvin'de heyelan nedeniyle köyün içme suyu isale hattı patladı
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Artvin'de Taşlıca köyünde meydana gelen heyelan sonucu köyün içme suyu isale hattı patladı. İl Özel İdaresi ve Artvin Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı.
Artvin'de heyelan nedeniyle bir köyün içme suyu isale hattı patladı.
Kentte dün gece etkili olan yağış sonucu Taşlıca köyünde heyelan meydana geldi.
Heyelan sebebiyle Taşlıca köyü ve Hatila Cam Seyir Terası arasında ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı, köyün içme suyu isale hattı patladı.
İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapanan yolda, Artvin Belediyesi ekipleri ise suyu kestikleri isale hattında çalışma başlattı.
Söz konusu güzergahta ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.
Öte yandan Artvin Belediyesi, köye geçici olarak şebeke suyu verileceğini duyurdu.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Yaşam