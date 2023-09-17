Artvin'de Endemik Meyan Kökü ile Üretilen Bayatlamayan Somun Ekmek

ARTVİN'in Şavşat İlçesinde köylüler, bölgedeki endemik meyan kökü suyuyla yoğrulan hamurla bayatlamayan somun ekmek üretiyor. Haftanın belirli günleri imece usulü ekmek yapan vatandaşlar, fırından çıkan ekmekleri kış boyu tüketiyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinin Pınarlı köyünde eski geleneklerden olan ve aylarca bayatlamama özelliği ile kışın tüketilen somun ekmek üretimi yeniden yaşatılıyor. Bölgede endemik tür olan 'meyan kökü' otunun suyu ile özel olarak yoğrulun hamurdan üretilen ve aylarca bayatlamadan tüketilen ekmek, köy meydanında odun ateşinde köylüler tarafından üretiliyor. Haftada sonlarını ekmek üretimi için değerlendiren köylüler, ateş başında hem ekmek pişiriyor hem de türküler söyleyerek eğlenceli vakit geçiriyor.

MANİLER, ŞİİRLER, TÜRKÜLERLE EKMEK PİŞİRME

Fırınının başında maniler okuyup, türküler söyleyen mahalle sakinlerinden Songün Çelik, Bu durumdan oldukça memnun olduğunu ifade ederek, 'Burada her birimiz belki aylarca gurbet ellerde olduğumuz için birbirimizi göremiyoruz. Burada tanışma, kaynaşma ve eğlenme imkanı bulabiliyoruz. Ayrıca bu fırın sayesinde katkı maddesi olmayan her şeyi doğal kendi ekmeğimizi kendimiz üretiyoruz' dedi.

Kendi elleri ile fırını yapıp köy meydanına yerleştiren Kayabey Aydın da, 'Bu bizim köyümüzde yıllar öncesinde bir gelenekti. Eskiden bu şekilde fırınlar hemen hemen her mahallede vardı. Ama yaklaşık 40-50 yıldır artık bu fırınlarımız yok. Bu fırınlarda daha önce sadece ekmek pişmez meyve ve daha değişik şeylerde pişirilirdi. Bu geleneği yaşatmak hem de artık köyümüzde hep yaşlı nüfus kaldık kendimize kolaylık olması için bu fırını yaptık. Bu fırın sayesinde artık doğal katkı maddesiz kendi ekmeğimizi burada pişiriyoruz. İmece usulü ekmek pişirme günlerimiz hoş bir sohbet havasında' diye konuştu.

SOMUN EKMEKLER AYLARCA BOZULMADAN DURABİLİYOR

Bayram Aydın ise 'Somun ekmek bu bölgede yetişen endemik bir bitki Şambal otunun suyu katılarak yoğrulan hamurdan yapılıyor. Bu doğal ot sayesinde somun ekmekler aylarca bozulmadan durabiliyor ve çok da güzel bir kokusu oluyor. Çok eskiden bu bölgede yapılıyordu. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu ekmek çeşidimize yeniden kavuştuk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' dedi. (DHA)

Görüntün Dökümü

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-Köylülerin hamur yağurması

- Ekmek üretimi

-Ekmek pişirmesi

-Vatandaş röp. HABER- KAMERA: Nurbay Usta/ŞAVŞAT (Artvin),(DHA)-