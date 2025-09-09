Haberler

Arsuz'da Mahsur Kalan Domuz İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde boş sulama havuzuna düşen domuz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan domuz, doğaya salındı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde düştüğü boş sulama havuzunda mahsur kalan domuzu itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçedeki Kışla Mahallesi'nde arazisine giden vatandaşlar boş sulama havuzuna domuzun düşüp, mahsur kaldığını gördü. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler aparat yardımıyla domuzu kurtardı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen domuz, doğaya salındı.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: ARSUZ(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
