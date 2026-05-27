Köy Muhtarları Çevre Temizliği İçin Ortak Çalışma Yaptı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Telek, Tomarlı ve Polat köyü muhtarları, köy girişlerinde biriken çöpleri küreklerle toplayıp traktör römorklarıyla katı atık tesisine götürdü.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Telek, Tomarlı ve Polat köylerinin muhtarları, çevre temizliği için ortak bir çalışma yaptı. Muhtarlar, köy girişlerinde biriken çöpleri küreklerle toplayıp traktör römorklarıyla katı atık tesisine götürdü.

Arpaçay ilçesine bağlı Telek köyü muhtarı Ömer Aslan, Tomarlı köyü muhtarı Yücer Güler ve Polat köyü muhtarı Dündar Gülen, uzun süredir yol kenarları ile köy girişlerine gelişigüzel atılan atıkları toplamak için ortak çalışma yaptı. Traktörün arkasına bağladıkları römorkla sırayla köylerin girişine giden muhtarlar, küreklerle çöpleri topladı. 3 köyün girişindeki çöpleri traktörün römorkuna yükleyen muhtarlar daha sonra Arpaçay Kuzgunlu çöplük alanına taşıyarak imha etti.

Telek köyü muhtarı Ömer Aslan, köy girişlerinin yerleşim yerlerinin vitrini olduğunu belirterek, "Maalesef bazı sürücüler yol kenarlarına ve köy girişlerine çöplerini bırakıyor. Bu görüntüler hem doğamıza zarar veriyor hem de köylerimizin görüntüsünü olumsuz etkiliyor. 'Çevremizi temiz tutalım, temiz hava alalım' anlayışıyla hareket ettik. Herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
