Arnavutköy'de Terkos Gölü kıyısında kurtarılan karga

Arnavutköy'de Terkos Gölü kıyısında önce dala sonra misinaya takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de bulunan Terkos Gölü kıyısında bir karga, ağaç dalına takıldı. Kurtulmak için çırpınan karga daha sonra misinaya dolandı. Karganın çırpındığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile daldan ve misinadan kurtarılan karga doğaya salındı. Kurtarılma ve doğaya salınma anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL