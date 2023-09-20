Arnavutköy'de Kamyon Yan Yattı, Sürücü Yaralandı

Arnavutköy'de bir kamyon virajı alamayarak yan yattı ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de virajı alamayan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İrfan Bingöl yönetimindeki 34 ZD 8325 plakalı hafriyat kamyonu Arnavutköy Devlet Hastanesi sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Hafif şekilde yaralanan sürücü Bingöl, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kazada kavşak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kamyondan dökülen yağın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için yolda kumlama çalışması yapıldı. Kamyonun kurtarıcı araçlarla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. - İSTANBUL