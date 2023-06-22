Arnavutköy Belediyesi Karaburun Sahili'ni yeniledi

Arnavutköy Belediyesi, yaz sezonu için Karaburun Sahili'nde yenileme çalışmalarını tamamladı. Sahilde cankurtaranlar görev yapacak, futbol, plaj voleybolu ve badminton için alanlar oluşturuldu. Sahilin temizliği ve bakımı düzenli olarak yapılıyor.

Arnavutköy Belediyesi Karaburun Sahili yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz sezonu için yenileme çalışmaları yapılan Karaburun Sahili'nin halk plajında cankurtaranlar görev yapacak.

Ayrıca şezlong, duş, tuvalet, büfe ile kafe bulunan sahilde, futbol, plaj voleybolu ve badminton için alanlar oluşturuldu.

Sahilin temizliği ve bakımı ise belediye ekipleri tarafından düzenli olarak yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Karaburun Sahili'ndeki yenileme çalışmalarını tamamladık. Halk ve aile plajımızla vatandaşlarımıza keyifli bir alan oluşturduk. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için cankurtaranlarımız her zaman görevinin başında. Şezlong, büfe, kafe, duş ve tuvalet gibi olanaklarla vatandaşlarımızın konforunu düşündük." ifadelerini kullandı.