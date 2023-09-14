Armutçuk'ta yaşanan göçükte madenci hayatını kaybetti

Haber : MAHİR BAĞIŞ - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Armutçuk'ta göçükte yaşamını yitiren madenci Ramaz Yıldırım'ın cenaze törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, Sayıştay'ın Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndaki ihmalleri tespit ettiği raporların sorulması üzerine "O Sayıştay'ın veya savcılığın soruşturmasıyla alakalı kamuoyuna ne yansıyorsa kamuoyu biliyor. Ama bu olayla alakalı bir ihmal var mı yok mu incelenecek" yanıtını verdi.

Dün Zonguldak ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait Armutçuk Maden Ocağı'nda meydana gelen göçükte 1 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Göçükte yaşamını kaybeden işçi Ramazan Yıldırım için bugün Ormanlı beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, Anka Haber Ajansı'nın Sayıştay raporlarıyla ilgili sorusuna; "O Sayıştay'ın veya savcılığın soruşturmasıyla alakalı kamuoyuna ne yansıyorsa kamuoyu biliyor. Ama bu olayla alakalı bir ihmal var mı yok mu incelenecek. Netice itibariyle bir göçük var. İhmal söz konusu mu? Varsa, bir daha böyle bir kaza olmaması için ilave hangi tedbirler alınması lazım. Şu anda inceliyoruz" diye yanıt verdi.

Bakan yardımcısı Tancan, TTK'nin daha sıkı denetlenip denetlenmeyeceğine yönelik soruya ise; "Tabii ki bu kazaların olmaması için üzerinde ihmali olanlar konusunda gerek savcılıklarımız gerekse biz her türlü takibi yapacağız" yanıtını verdi.