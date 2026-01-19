Haberler

Arkut Dağı Kayak Merkezi'nde Sömestir Tatili Yoğunluğu

Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı Kayak Merkezi, sömestir tatilinde kayakseverlerle dolup taştı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı merkezde, tatilciler kayak ve kızak keyfi yaşadı.

Gerede ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bin 800 rakımlı Arkut Dağı Kayak Merkezi, sömestir tatilinde kayakseverlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı merkezde, tatilciler karla kaplı alanlarda kayak yapmanın keyfini yaşadı. Başta Bolu olmak üzere çevre illerden gelenler, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Aileleriyle birlikte kayak yapan tatilciler, kayak ve kızakla kayarak tatilin tadını çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
