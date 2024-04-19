Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 16 Şubat Cuma akşamı 664'üncü bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 671. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Engin, casusluktan gözaltına alınıyor!

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 19 Nisan Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 670. Bölümünde ekip, Rus bürokrata yapılacak olan suikastı önlemeye çalışıyor!

Kuzgun, İstanbul'da bir konferans verecek olan ünlü Rus bürokrat Ivan Nazımovıc'in peşindedir. Ekibimiz Ivan için bir koruma kalkanı oluşturur.

Bir asker uğurlama töreninde havaya sıkılan kör bir kurşunla kızını kaybeden baba Kazım intikamını almak için ilginç bir yola başvurur.