Arin Gölü'ndeki Flamingolar Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Gölde bulunan diğer kuş türlerine rağmen flamingolar, görüntüleriyle büyük hayranlık uyandırıyor.

Arin Gölü'nün renkli misafirleri çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü'nün renkli misafirleri flamingolar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Adilcevaz ilçesinde bulunan kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, yaklaşık 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Van Gölü'nün batısında, Süphan Dağı eteklerinde "Sodalı Göl" olarak da bilinen ve 14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü, bölgenin önemli sulak alanlarından birini oluşturuyor. Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar (allı turna), görüntüleriyle hayran bırakıyor.

İlhami Atalay isimli vatandaş, "Burada yüzlerce kuş bulunuyor ama en çok ilgimizi çeken flamingolar. Keşke yaz kış hiç gitmeseler. Biz evden adımımızı dışarı attığımız zaman hep gözümüz kulağımız gölde. Onlara o kadar onlara alıştık" dedi.