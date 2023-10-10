Ardahan'da Yüksek Rakımlı Dağlar Kar Yağışıyla Beyaza Büründü
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Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, dağları beyaza bürüdü. Fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
ARDAHAN'da yükseklerinde dağlar yağan karla beyaza büründü.
Kentte, dün etkili olan yağmur yüksek kesimlerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi beyaza büründü. Fırtına ile etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam