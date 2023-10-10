Ardahan'da Yüksek Rakımlı Dağlar Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

ARDAHAN'da yükseklerinde dağlar yağan karla beyaza büründü.

Kentte, dün etkili olan yağmur yüksek kesimlerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi beyaza büründü. Fırtına ile etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar bir süre ilerlemekte güçlük çekti.