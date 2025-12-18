Haberler

Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye düştü

Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 20 dereceye düştü. Esnaf, soğuktan korunmak için halay çekerek ısınmaya çalıştı. Donma riski nedeniyle araçlar düzenli olarak çalıştırıldı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesi, sıfırın altında 20 dereceyi görürken; ağaçlarda kırağı oluştu, esnaf soğuktan korunmak için halay çekti.

Soğuk havanın hakim olduğu Ardahan'da, en düşük sıcaklık Göle'de ölçüldü. Meteoroloji ölçümlerine göre; Göle'de gece saatlerinde en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20 derece oldu. Ağaçlarda kırağı oluşurken, vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarını belli aralıklarla çalıştırdı.

Ferhat Yıldırım, Göle'nin meşhur kışının başladığını belirterek, donmaması için aracını çalıştırdığını söyledi. Soğuklardan sadece insanların değil, yaban hayatının da etkilendiğini söyleyen Kadir Küçüktopci ise ilçede yaşamın zorlaştığını kaydetti.

Diğer yandan ilçede kurulan semt pazarının esnafı, soğuğa karşı halay çekerek ısınmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
title