Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti

Güncelleme:
Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 aydır süren şap hastalığı nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu. Üretici Ethem Demir, 6 hayvanını kaybettiğini belirterek "İlaç fayda etmiyor, ahır boşaldı, çiftçi bitti" sözleriyle yetkililere tepki gösterdi. Yem ve saman fiyatlarının da arttığını vurgulayan Demir, çiftçinin borç batağında olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu dile getirdi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 aydır süren ve yayılmaya devam eden şap hastalığı, üreticinin hem maddi hem de manevi olarak çökmesine neden oldu. İlçede hayvancılıkla uğraşan Ethem Demir, hastalık yüzünden 6 hayvanını kaybettiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden yakındı.

"BUNA SEYİRCİ KALANLARIN..."

Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslenerek "Bu benim 6. hayvanım. İlaç aldım, fayda etmedi. Çiftçi bitti, üretici bitti, ahır boşaldı. İl Tarım, İlçe Tarım buna seyirci kalıyor. Masa başında açıklama yapıyorlar. Bakın burada bir hayvan daha ölecek. Çiftçi perişan halde ama kimse duymuyor. Bu bir zulümdür. Hani o hayvanseverler? Bu da bir can. Buna seyirci kalanların Allah belasını versin" ifadelerine yer verdi.

"YEM PARASI KALMADI, SAMAN PARASI KALMADI"

Yem ve saman fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken Demir, üreticinin tamamen yalnız bırakıldığını belirterek "Yem parası kalmadı, saman parası kalmadı. Banka borçlarımız geldi, nasıl ödeyeceğiz? Tarım Bakanı istifa etsin. Bunu bu hale getirenler istifa etsin. Artık vatandaş sokağa dökülecek. Bu bir darbedir, çiftçinin psikolojisi bozuldu" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

Suriye'deki varlığımızdan rahatsız olan İsrail'e müthiş mesaj
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıYaşar Tosunoğlu:

Vatandaş artık isyan eder duruma geldi dışarıdan kontrolsüz muayenesiz ithal edilen hayvanlardan hastalık bulaşıyor çiftçinin suçu ne çiftçi hangisine hayvanının öldüğünemi yansın ağlasın hayvan pazarları kapalı borcunu veremiyor bankalar icra göndermeye başlıyor onamı yansın siyasetciler lafa gelince çifçinin üreticinin yanındayız derler çiftçi üretici kan ağlıyor böylemi yanındasınız.

Haber YorumlarıResul Çöl:

Yetişin bir el atın sayın yetkililer.Hayvanlar tek tek telef olup gidiyor.Üreticiler köylüler mandıracılar yok olup bitiyor .Acil önlem .Üretici köylü varsa şehirli olur.

Haber YorumlarıSer_hat:

Adamlar kaç gündür feryat ediyor, hahoov diyor,bakan beyden ses yok.taş olsa çatlardı.yazık ya...

Haber YorumlarıAnıl Yürür:

Boşuna ağlayıp zırlamayın yetkililere felana filana seslenmeyin.amaçta bu zaten üretim bitecek çiftçilik bitecek.herşey yapay olacak.tek dünya düzeni ve iklim kanunu şartları bunu gerektiriyor.ve hala uyumaya devam türkiyemm.

Haber Yorumlarıy.i:

VAHŞİ KAPİTALİST EN KOTU ADAMLARAN BIRISI BILL GATES IN KİRLİ PLANI TIKIR TIKIR İŞLİYOR BİRDE ÖLÜNCE PARAMI HAYIR KURULARINA DAGITACAGIM DIYORDU YUZYILIN EN KOTU ADAMLARINDAN BIRISI OLACAK

