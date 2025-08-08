Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti

Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 aydır süren ve yayılmaya devam eden şap hastalığı, üreticinin hem maddi hem de manevi olarak çökmesine neden oldu. İlçede hayvancılıkla uğraşan Ethem Demir, hastalık yüzünden 6 hayvanını kaybettiğini söyleyerek yetkililerin ilgisizliğinden yakındı.

"BUNA SEYİRCİ KALANLARIN..."

Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslenerek "Bu benim 6. hayvanım. İlaç aldım, fayda etmedi. Çiftçi bitti, üretici bitti, ahır boşaldı. İl Tarım, İlçe Tarım buna seyirci kalıyor. Masa başında açıklama yapıyorlar. Bakın burada bir hayvan daha ölecek. Çiftçi perişan halde ama kimse duymuyor. Bu bir zulümdür. Hani o hayvanseverler? Bu da bir can. Buna seyirci kalanların Allah belasını versin" ifadelerine yer verdi.

"YEM PARASI KALMADI, SAMAN PARASI KALMADI"

Yem ve saman fiyatlarındaki artışa da dikkat çeken Demir, üreticinin tamamen yalnız bırakıldığını belirterek "Yem parası kalmadı, saman parası kalmadı. Banka borçlarımız geldi, nasıl ödeyeceğiz? Tarım Bakanı istifa etsin. Bunu bu hale getirenler istifa etsin. Artık vatandaş sokağa dökülecek. Bu bir darbedir, çiftçinin psikolojisi bozuldu" şeklinde konuştu.