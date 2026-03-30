Ardahan'da Karga İstilası

Ardahan kent merkezinde dün akşam binlerce karga, gökyüzünü kaplayarak vatandaşlarda şaşkınlık ve endişe yarattı. Her yıl yaşanan karga istilasına bu yıl daha yoğun bir sürü eşlik etti.

ARDAHAN kent merkezinde dün akşam saatlerinde ortaya çıkan binlerce karga, gökyüzünü adeta siyaha bürüdü.

Kentte dün akşam saatlerinde kargalar, sürüler halinde dakikalar boyunca gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Özellikle binaların çatıları ve ağaçlar kargalarla doldu. Vatandaşlar, her yıl bu dönemlerde karga istilasının yaşandığını ancak bu yıl daha yoğun bir karga sürüsüyle karşılaştıklarını belirterek cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları ise oluşan gürültü ve yoğunluk nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat