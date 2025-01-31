Aras Bulut İynemli'nin acı kaybı: Babası Cengiz İynemli'yi kaybetti

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü ismin babası Cengiz İynemli, hayatını kaybetti.

Cenaze ilanında, "Merhum Ali İynemli ve Merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İynemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada'nın biricik dedeleri Cengiz İynemli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cengiz İynemli, bugün ikindi vakti Kilyos Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.