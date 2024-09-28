Üye Girişi
Haberler

Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaptırdığı kaplamaya güvenerek eline aldığı taşla aracını çizmeye başlayan vatandaş, işin finalinde kaplamanın aracı korumadığını görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Aracına kaplama yaptıran bir vatandaş, otomobilinin çizilip çizilmediğini anlamak için eline aldığı taşla ilginç bir yönteme başvurdu. Ancak işin finalinde durum hiç de beklediği gibi olmadı.

"YAZIK OLDU ARABAYA"

O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Görüntünün altına "Yazık oldu arabaya", "Kendi kendine iş aramış" şeklimde yorumlar yapıldı.

Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
Haberler.com / İsmail Elal - Yaşam

Otomobil Gündem Yaşam

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500

Yorumlar (5)

Selim AYDOĞAN:

Pazar poşetiyle kaplamışlar

6
0
yanıtYanıtla
Emre Ürker:

PPF KAPLAMANIN BÖYLE KORUMA ÖZELLİĞİ YOK OLAMAZ DA ZATEN BEĞÜNSİZ KAZIYOR RESMEN

3
1
yanıtYanıtla
MEMOLLİ null:

başardın hahaha

1
0
yanıtYanıtla
uLuBeY null:

kaplama var kaplama var.

0
0
yanıtYanıtla
N null:

vıyyyy

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });