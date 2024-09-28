Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
Yaptırdığı kaplamaya güvenerek eline aldığı taşla aracını çizmeye başlayan vatandaş, işin finalinde kaplamanın aracı korumadığını görünce büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Aracına kaplama yaptıran bir vatandaş, otomobilinin çizilip çizilmediğini anlamak için eline aldığı taşla ilginç bir yönteme başvurdu. Ancak işin finalinde durum hiç de beklediği gibi olmadı.
"YAZIK OLDU ARABAYA"
O anları kayda alan vatandaşın videosu kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Görüntünün altına "Yazık oldu arabaya", "Kendi kendine iş aramış" şeklimde yorumlar yapıldı.