Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
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Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
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Trabzon'da gaz teli kopan bir sürücü, aracının kaputundan geçirdiği ipi direksiyona bağlayarak yoluna devam etti. İlginç çözüm sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar "Tam Trabzonlu zekası" yorumları yaptı.

Trabzon'da aracının gaz teli kopan bir sürücü, arızaya karşı sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Aracının kaputunun içinden geçirdiği bir ipi direksiyonun yanına bağlayan sürücü, bu ipi çekerek gaz verip yoluna devam etti. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede gündem oldu. Videoyu izleyenler "Tam Trabzonlu zekasına yakışan bir çözüm" demekten kendini alamadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOTO 42 SERVIS TAMIR KONYA:

yeni araçlarda gaz teli yok o zaman ne yapacak ??

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