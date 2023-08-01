Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Karatepe Mahalle Muhtarı Ali Koç'un babası ölü olarak bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Karatepe Mahalle Muhtarı Ali Koç'un babası 71 yaşındaki Ali Koç, evinin yakınlarında ölü olarak bulundu.

Olay, Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesini suladığı kuyuya bakmak için evinden ayrılan Muhtar Koç'un babası Ali Koç, kuyuya baktıktan sonra evine dönerken bir anda rahatsızlanarak yere yığıldı. Koç'u yerde hareketsiz halde gören bir komşusu, durumu ailesine ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarından ardından olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni cenaze aracına alınarak Gazipaşa'ya getirildi. Kalp krizi geçirdiği öngörülen Koç, saat 11.00'de Karatepe Mahallesi Karaçukur Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA