Antalya Kemer'de Tünelde Zincirleme Kaza: 14 Araç Karıştı

Antalya'nın Kemer ilçesinde tünelde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı ve maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.