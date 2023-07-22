Antalya Düşünce Platformu, Ukrayna'dan misafir ettiği savaş mağduru çocuklara unutulmaz bir gece yaşattı

Antalya Düşünce Platformu, Ukrayna'dan misafir ettiği savaş mağduru çocukların bir haftalık tatili sonrası unutulmaz bir gece ile geziyi tamamladı. Aden World Family Fun Fest ve Freedom Jazz konseri ile tatillerini tamamlayan çocuklar, Antalyalılar ve Ukraynalılarla keyif dolu anlar yaşadılar. Platform başkanı Halil Güvenbaş, çocuklara güzel bir veda gecesi düzenlemek istediklerini belirterek, dostluk köprüsü kurduklarını ve Antalya halkı adına iyi şeyler yaptıklarını söyledi.

Antalya Düşünce Platformu Ukrayna'dan misafir ettiği savaş mağduru çocukların bir haftalık tatili sonrası unutulmaz bir gece ile geziyi tamamladı.

Bir haftadır Antalya'da tatilde olan savaş mağduru çocuklar Aden World Family Fun Fest ve Ukrayna'nın popüler müzik grubu Freedom Jazz konseri ile tatillerini tamamladılar. Antalya'da yaşayan Ukraynalıların ve Antalyalıların da katıldığı gecede keyif dolu anlar yaşandı.

Gecede konuşan Antalya Düşünce Platformu başkanı Halil Güvenbaş "Bir haftadır misafir ettiğimiz çocuklara güzel bir veda gecesi düzenlemek istemiştik. Kendileri ile bir hafta boyunca anlamlı bağlar kurduk, artık onlar da bizim birer evladımız oldular. Gerek Ukrayna'dan gelen gerek buradan bizlere destek veren her iki devlet yetkililerine de yürekten şükranlarımı sunuyorum. Bu bir dostluk köprüsüdür, Antalya halkı adına iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

Ukraynalı çocuklar gece sonrası ülkelerine dönmek üzere yola çıktılar. - ANTALYA