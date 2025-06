Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Rakun ve Tilki Doğaya Hazırlanıyor

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda özel bakıma alınan yavru rakun ' Venüs ' ile yavru tilki 'Latte', hayvan kreşinde büyüyüp gelişerek doğaya uyum sağlamaya başladı. Her ikisi de anneleri tarafından reddedildikten sonra parkta görevli veteriner hekimler tarafından özel ilgiyle büyütülüyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bakıma alınan yavru rakun Venüs ile yavru tilki Latte, veteriner hekimler gözetiminde doğal yaşam için hazırlanıyor. 3 günlükken annesi tarafından terk edilen Venüs'ün bakımını üstlenen veteriner hekim Damla Atay, yavru rakunun gelişim sürecini anlattı. Damla Atay, "18 Mart'ta annesi bakımını reddetti. O günden bu yana sürekli birlikteyiz. İlk başlarda 2 saatte bir beslemesi gerekiyordu. Zor bir süreçti ama şimdi katı gıdalara geçti. Dut ve muz, en sevdiği meyveler. Onun dışında karpuz ve kavun da yiyor" dedi.

VETERİNER HEKİMİ ANNESİ SANIYOR

Yaklaşık 2,5 aylık Venüs'ün, oyunlar oynayarak ve merdiven tırmanarak hem fiziksel hem psikolojik olarak doğal yaşama hazırlandığını aktaran Atay, "Barınağına alıştıktan sonra tamamen oraya geçecek. Zaten burada çalıştığım için her gün onu ziyaret edeceğim. Doğaya daha yakın bir ortamda olması beni rahatlatıyor. Beni annesi zannettiği için sürekli benimle beraber uyumak, temas kurmak istiyor, yanımdan hiç ayrılmıyor. Ben de bu süreçte çok duygusal hissediyorum. Onu ilk barınağına götürdüğümde annelerin çocuklarına olan endişesi gibi 'Burada nasıl yapacak acaba?' telaşı ile ilk gün baya bir zorlandım. Onu barınağına alıştırmak için her gün birlikte gidiyoruz. Çocukların okula giderken alışması için anneleriyle okula gitmesi gibi ben de her gün onunla barınağa gidiyorum" diye konuştu.

DOĞAL YAŞAM İÇİN HAZIRLANIYORLAR

Doğal Yaşam Parkı'na 2 ay önce bir vatandaş tarafından getirilen Latte isimli yavru tilki de Doğal Yaşam Parkı veterinerleri tarafından büyütülüyor. Latte'nin gelişimi hakkında da bilgi veren Veteriner Hekim Atay, "Latte geldiğinde çok küçüktü. Vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunup, getirilmişti. Şimdi kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Katı gıda tüketiyor. Onu doğal avlara hazırlamak için beslenme düzenini fare gibi doğal avlarla şekillendiriyoruz. Doğaya döndüklerinde karşılaşabilecekleri şartlara alışmaları için eğitimler veriyoruz. Saklanma oyunları, avlanma içgüdülerini geliştiren aktiviteler yapıyoruz. Tamamen kendi uygun şartlarını sağlayabildikten sonra onu da doğaya salacağız" dedi.