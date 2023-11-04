Haberler ›› Yaşam ›› Antalya'da Yanan Teknenin Sahibi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Yanan Teknenin Sahibi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Kalkan Yat Limanı'nda alev alan teknenin sahibi Ali Aslan hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle alevler söndürüldü. Polis ekipleri inceleme yaparken, yanmış bir ceset bulundu ve cesedin Ali Aslan'a ait olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.