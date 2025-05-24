Antalya'da Usulsüz Taşınan Canlı Kerevit ve Mavi Yengeçler Ele Geçirildi

Antalya'da Usulsüz Taşınan Canlı Kerevit ve Mavi Yengeçler Ele Geçirildi
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Antalya otobüs terminalinde yapılan denetimlerde usulsüz taşınan 300 kilogram canlı kerevit ile 40 kilogram mavi yengeç ele geçirildi. Otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

ANTALYA'daki otobüs terminalinde usulsüz şekilde taşınan 300 kilogram canlı kerevit ile 40 kilogram mavi yengeç ele geçirildi.

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirme peronuna bir otobüs firması tarafından 14 koli malzeme indirildi. Koliler kimse tarafından alınmayınca Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik ekipleri, kolileri kontrol etti. Ekipler, kolilerde 300 kilogram canlı tatlı su kerevitinin uygunsuz şekilde taşındığını tespit etti. Büyükşehir zabıta ekipleri, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

OTOBÜS FİRMASINA CEZA

Kepez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede; kerevitlerin 15 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında avlanma yasağı olması ve taşıma şartlarına uyulmaması nedeniyle otobüs firmasına 37 bin 770 TL cezai işlem uyguladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilen kerevitler, Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından kontrolleri yapılarak havuzlara salındı. Yumurtlama döneminde olan kerevitlerin gerekli olgunluğa ulaşana kadar koruma altında olacağı belirtildi.

MAVİ YENGEÇLERİN BİR KISMI ÖLÜ

Bu olaydan 1 gün sonra da yine otobüs indirme peronunda siyah poşete sarılmış 2 koli içerisinde 40 kilogram mavi yengeç ele geçirildi. Adana'daki dalyandan getirildiği tespit edilen yengeçlerin bir kısmının canlı, bir kısmının ölü olduğu belirlendi. Kepez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreme döneminde ve avlanma yasağı döneminde olması nedeniyle mavi yengeçleri taşıyan otobüs firmasına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Su Ürünleri Kanunu'na uygun idari işlem uygulandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mavi yengeçlere el konuldu.

DOĞAL YAŞAM DÖNGÜLERİ DEVAM EDECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, 300 kilogram kerevitin teslim alındığını belirterek, "Kerevitler parkımız içerisindeki yaşam alanı olan havuzlarımıza ve göletlere bırakıldı. Kerevitler doğada temizlikçi- çöpçü olarak tabir edilen hayvan gruplarındandır. Göletlerimizi, akarsuları ve tatlı sularımızın temizliklerini yaparak yosunlaşmayı önlemektedirler. Burada yer alan diğer sucul canlılarla doğal yaşam döngülerinin devam etmesi sağlanacak" dedi.

HABER- KAMERA: ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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