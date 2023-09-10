Antalya'da Trafiğe Kapalı Yolda Motosiklet Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

ANTALYA'da trafiğe kapalı yolda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen motosiklerlerden yola savrulan Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım (14) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yusuf Koç (20) ise hastaneye götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'nin devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. İddiaya göre üzerinde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf Koç'un kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerde bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yusuf Koç ise sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kazada yaşamını yitiren Helin Çınar ve Melisa Yıldırım'ın yakınları olay yerine gelerek fenalık geçirdi. Çınar'ın bir yakını ise genç kızın cansız bedeninin üzerine kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri incelemesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)