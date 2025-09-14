Haberler

Antalya'da Sıcak Hava ve Tehlikeli Falez Atlayışları

Antalya'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla tatilciler sahilde denizin tadını çıkarırken bazıları falezlerden tehlikeli atlayışlar yaptı. Denizin serin suları ve güneşli hava, tatilcileri cezbetti.

ANTALYA'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşmasıyla tatilciler soluğu sahilde aldı. Sıcaktan bunalanlar denizin keyfini çıkarırken, kimileri ise falezlerin metrelerce yüksek noktasından denize tehlikeli atlayış gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının 35 derece nem oranının ise yüzde 60'a ulaştığı kentte, yerli ve yabancı tatilciler Konyaaltı Sahili'nde denizin keyfini çıkardı. Sıcaktan bunalanlar Akdeniz'in serin sularına girerek kulaç atarken, kimileri ise şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, yaz sezonunun kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

TEHLİKELİ ATLAYIŞ KAMERADA

Sahilde renkli görüntüler yaşanırken, tehlikeli anlar da kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar 25 metre yükseklikteki falezlere tırmanarak denize atladı. Kimileri ise 6 metrelik kaya parçasından atlayış gerçekleştirdi. Tehlikeli atlayışlarla hem kendi canlarını hem de çevredekileri riske atanların görüntüleri dikkat çekti. Daha önce de falezlerden atlayan bazı kişilerin yaralandığı anlar da kaydedilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
