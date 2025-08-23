Antalya'da Sıcak Hava Etkisini Gösterdi, Plajlar Doldu

36 dereceyi bulan sıcak havadan bunalan Antalyalılar, serinlemek için denize akın etti. Yüksek nem nedeniyle sıcaklık daha fazla hissedildi.

ANTALYA'da 36 dereceyi bulan sıcak havadan bunalanlar, denize girip serinlemeye çalıştı. Turizm kenti Antalya'da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 36 dereceye ulaştı. Kentte yüzde 86'yı bulan nem oranı nedeniyle hava sıcaklığı daha fazla hissedildi. Yüksek nemin etkisiyle zaman zaman kentin siluetini oluşturan Bey Dağları da görülemedi. Sıcak havadan bunalanlar ise soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sıcaktan bunalıp serinlemek isteyenler denize girerken, kimileri ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Kimileri ise kıyıda kayalıklardan denize atlayıp eğlendiklerini belirtti.

HABER- KAMERA: Semih ERSÖZLER- Aysu DURSUN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
