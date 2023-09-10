Antalya'da motosiklet kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, iki motosiklet çarpıştı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Y.K. yönetimindeki motosiklet, Karşıyaka Mahallesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'ndeki trafiğe kapalı yolda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve üzerinde M.Y. (14) ve H.Ç'nin (17) olduğu 07 GH 825 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Y. ve H.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer sürücü Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
M.Y. ve H.Ç'nin olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Cenazeler, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.