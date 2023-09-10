Antalya'da motosiklet kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, iki motosiklet çarpıştı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.