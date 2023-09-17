Antalya'da Madde Bağımlıları Tarafından Çıkarılan Yangın Mahalle Sakinlerini İsyan Ettirdi

Antalya'da kullanılmayan bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Antalya'da 6 kardeşe ait olduğu değerlendirilen ve bir süredir kullanılmadığı öğrenilen 2 katlı müstakil evde 2 ay arayla çıkan yangın, mahalle sakinlerini adeta isyan ettirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının eve zaman zaman gelen madde bağımlıları tarafından çıkartıldığı ileri sürüldü.

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi Kahraman Caddesi üzerindeki kullanılmayan boş 2 katlı müstakil evin giriş katında çıktı. İddiaya göre, 6 kardeşe babalarından miras kalan ancak bir süredir kullanılmayan müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler giriş katta ki yangına kısa sürede müdahalede ederek söndürdü.

"Mahalleli eşini evde bırakıp işe gitmeye korkuyor"

Bu evde daha öncede yangın çıktığını ifade eden mahalle sakini Talat Dincer, "Geçmişte üst katı yanmıştı ve itfaiye müdahale ederek söndürmüştü. Şimdi ise bazı şahıslar madde yapmak için ateş yakıyorlar ve yangın döşemelere falan sıçrıyor bu nedenle evde yangın çıkıyor. Bu yangına da biz erken müdahale ettik yoksa büyürdü. Görevlilerin bu olaya bir çare bulması lazım. Mal sahipleri birbirlerinin üzerine atıyor bu evle kimse ilgilenmiyor. Bütün mahalle sıkıntı yaşıyoruz. Çoluk çocuk rahatsız oluyoruz. Madde bağımlılarından dolayı mahalleli, eşini evde bırakıp işe gitmeye korkuyor. Gece gündüz bu şahıslar burada. Kovuyoruz gene geliyorlar" dedi. - ANTALYA