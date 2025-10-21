Antalya'da Kaza Geçiren Burak Kara'ya Destek Yağdı

ANTALYA'da, annesi Gülizar Yılmaz'ın (43) hediye olarak aldığı muhabbet kuşunu yakalamak isterken 6'ncı kattan beton zemine düşen Burak Kara'ya (11), DHA'nın haberinin ardından destek ulaştı. Kısa sürede fizik tedaviye ve evde eğitim almaya başlayan Kara'nın ailesinin ödeyemediği kira borcu da ödendi. Burak, bir an önce ayağa kalkarak okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istiyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Burak Kara'ya annesi Gülizar Yılmaz, nisan ayında doğum günü hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı. Kaya, ertesi gün evin içerisinde uçması için kuşu kafesinden çıkardı. Ancak kuş 6'ncı kattaki evin terasından kaçtı. Burak, terasın köşesinde duran kuşa uzanmak isterken dengesini kaybedip 6'ncı kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekibi, çocuğu hastaneye götürdü. Oğlunun haberini alan Gülizar Yılmaz da iş yerinden hastaneye geldi. Vücudunun farklı yerlerinde ve başında kırıklar oluşan Burak için doktorlar, kolu ve bacağının kesilebileceğini söyledi. 7 kez ameliyat edilen Burak'ın bacaklarına platin takıldı.

200 LİRA NAFAKA NEDENİYLE ENGELLİ MAAŞI ALAMADI

Futbol oynamayı çok seven Burak Kara, artık sadece yürüteçle yürüyebiliyor. Oğluna bakabilmek için işinden ayrılan Gülizar Yılmaz, zor günler yaşamaya başladığını anlattı. Anne ve oğlun kirasını, bir süre Yılmaz'ın arkadaşları ödedi. Bankalardan kredi de kullanan Yılmaz, borçlarını ödemekte zorlandı ve eski eşinden aldığı 200 lira nafaka nedeniyle oğluna engelli maaşı da bağlatamadı.

DESTEK OLDULAR

DHA'nın haberinin ardından gönüllüler ve yetkililer, Burak Kara'nın yardımına koştu. Eğitiminden geri kalmaması için Burak'ın evde eğitim almaya başlanmasına karar verilirken, fizik tedavi süreci de hızlandırıldı. Kısa sürede desteksiz yürümek için çabalayan Burak'a gönüllüler tarafından akülü tekerlekli sandalye, fizik tedavi için evde kullanması gereken cihazlar ve çok istediği Fenerbahçe forması alındı. Borçlarının bir kısmı da ödenen aileye ise Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından destek sağlanacağı belirtildi. Ancak alınan 200 liralık nafaka nedeniyle engelli maaşı henüz bağlanamadı.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Gülizar Yılmaz, "Burak son süreçte fizik tedaviyle birlikte kısa sürede değişti. Sadece yürüteciyle yürürken şimdi ona tutunmadan yürümeye çalışıyor. Fizik tedaviyle bileğini daha rahat hareket ettiriyor. Öğretmenlerimiz eve gelip evde eğitim vermeye başladı. Burak onları görünce daha çabuk okula başlama hevesi gelişmeye başladı. Hayırseverlerimiz birikmiş kiralarımızı ödedi, akülü tekerlekli sandalyesi alındı, en çok istediği Fenerbahçe forması alındı. Eski Bakanımız Ersin Taranoğlu Bey, Burak ile çok ilgileniyor. Kaymakamımız evde Burak'ı ziyarete geldi. Ancak 200 liralık nafaka olayını hala çözemedik. Bu nedenle engelli maaşını alamadım. Ancak maaş bağlanana kadar her ay nakdi desteğe başvuracağız. Herkes yanımızda olmaya çalıştı. Sadece maddiyat değil manevi olarak da çok iyi hissettik" diye konuştu.

'DAHA İYİYİM VE DAHA RAHAT HAREKET EDİYORUM'

Bir an önce okuluna ve arkadaşlarına kavuşmak istediğini söyleyen Burak Kara, "Yürüyemediğim ve ayağımdaki platin nedeniyle okulda belki düşerim diye gidemiyorum. Öğretmenlerim eve geliyor. Son 2 haftadır daha iyiyim ve daha rahat hareket ediyorum. Önümüzdeki yıl okuluma gitmek istiyorum. Futbol oynamayı çok istiyorum" dedi.

Ailenin borcunun bir bölümünün hala durduğu belirten Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Burak'ın akülü sandalye ihtiyacı olduğu için aileyle tanıştık ama yaşanan zorluklardan da haberdar olduk. Yurt dışında yaşayan gönüllülerimiz sayesinde kira borçlarını ödediler, akülü sandalyesini aldılar ve Burak'ın çok istediği Fenerbahçe formasını hediye ettiler. Ailenin biriken başka borçları da vardı. Bu borçların da bir bölümüne destek olduk. Fizik tedavi için gerekli cihazları aldık. Kendisinin bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.