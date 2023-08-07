Antalya'da Kayalıklardan Düşen Genç Kadın İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

ANTALYA'da, kanal üzerindeki kayalıklara giden Esengül Yeneç (23), ayağının kaymasıyla 10 metre yüksekten suya düştü. Bir ağaç dalına tutunan Yeneç, yarım saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi, Habipler Mahallesi, 5721 Sokak'ta yer alan kanalın yanındaki kayalıklarda meydana geldi. Kanal üzerindeki kayalıklara giden Esengül Yeneç, ayağının kaymasıyla 10 metre yükseklikten suya düştü. Su içerisindeki bir ağacın dalına tutunan Yeneç, bağırarak yardım istedi. Sesleri duyarak gelenler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kayalık alandan aşağıya indi. İtfaiye amiri beline bağladığı ip ve can simidiyle Esengül Yeneç'in olduğu noktaya kadar yüzdü. Burada Yeneç'in beline ip bağladıktan sonra can simidini de giydiren itfaiye amiri, erlerin de yardımıyla kadını kıyıya kadar çekti. Kıyıya getirilen Yeneç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

Kayalıklara gittiği sırada düştüğünü belirten Esengül Yeneç, "Küt diye suyun içine düştüm. Sonra bağırmaya başladım. Ağaç orada olmasaydı ben gittiydim" dedi. Balkonda oturduğu sırada çığlık sesi duyduğunu belirten Nurettin Özsevinç, "Sesi duyar duymaz aşağıya indim. Benden önce komşular da inmişti. Bende uzun bir sırık vardı, mesafe uzun olunca işe yaramadı. İtfaiye ve polise haber verdim. 'Ağaca tutun' diye bağırdım, tutun demesem akıntıya kapılğrdı" diye konuştu. Hayati tehlikesi bulunmayan Esengül Yeneç, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.