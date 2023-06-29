Antalya'da Havaların Isınmasıyla Evlere Giren Yılanlar Korkuttu

Antalya'da havaların ısınmasıyla birlikte evlere, iş yerlerine ve araçlara giren yılanlar, insanları endişelendirdi. Son 15 günde itfaiye ekipleri, 45 yılanı insanların yaşam alanlarından çıkararak doğaya bıraktı. Ayrıca ekipler, ağaçta, çatıda mahsur kalan diğer hayvanları da kurtardı.

ANTALYA'da havaların ısınmasıyla evlere, iş yerlerine, araçlara giren yılanlar korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri, yardım isteyenlerin talebiyle son 15 günde 45 yılanı insanların yaşam alanlarından çıkarıp, doğaya bıraktı.

Şehirlerde yapılaşmanın artmasıyla yaşam alanları daralan yılanlar, havaların ısınmasıyla yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı. Antalya'da evinde, aracında, iş yerinde yılan görüp, itfaiyeden yardım isteyenlerin sayısında haziran ayında artış yaşandı.

Belediye bünyesindeki Hürriyet İstasyonu Çavuşu Ahmet Coştan, "Havaların ısınmaya başlamasıyla üreme dönemi yaşayan yılanlar konutlarda, iş yerlerinde görülmeye başladı. Ekiplerimiz gittiğinde koruyucu elbiselerini giyip, gerekli teknik malzemelerle yılanları çıkarıyor. Bazı zamanlar yılana ulaşmak için görüldüğü odadaki eşyaları dışarı taşıyoruz. Yılan soğukkanlı bir hayvan, ekiplerimiz de olaylara soğukkanlı yaklaşıp, başkalarını telaşlandırmadan yılanı kurtarıyor. Genellikle gecekonduların yoğun olduğu mahallelerden ihbar alıyoruz. Yılanlar genelde evlerde mutfakta görülüyor. Süt ve yoğurt gibi gıdalara ulaşmaya çalışıyor" dedi.