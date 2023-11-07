Antalya'da düğünden dönen kuzenlerin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan arkadaşları da yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Antalya-Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi. Murat Temirtaş yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. yönetimindeki 07 NJP 88 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Temirtaş ile amcasının oğlu Seyfettin Temirtaş hayatını kaybetti, arkadaşları Hilmi Partal ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Partal ambulansla hastaneye götürülürken, kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan Ahmet Ç. gözaltına alındı. Bir akrabalarının düğününden dönen 2 kuzenin cenazeleri, dün Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Hilmi Partal ise gece saatlerinde hayatını kaybetti. Partal'ın cenazesi, öğle vakti kılınacak namazın ardından Manavgat ilçesinde toprağa verilecek.

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