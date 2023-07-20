Antalya'da denize atlamak tehlikeli ve yasak uyarısına rağmen devam ediyor

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, bazı kişiler kayalıklardan denize atlamayı tercih ediyor. Uyarı tabelalarına aldırmadan yapılan bu hareketler, sakatlanma riskini artırıyor.

SICAK hava dalgasının etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerden bazıları varyanttaki falezlerde kayalıkların çevresinde yüzüp, plajdaki gölge alanlarda serinlemeyi tercih etti. Bazı kişilerin, sahildeki kayada yazılı, 'Bu alanda yüzmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısına aldırmadan plaja yakın kayalıktan denize atlaması dikkati çekti.

Antalya'da denize girip serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sahile gelenler çoğunlukla mavi bayraklı ya da işletmelerin bulunduğu plajları tercih etti. Bazıları da Konyaaltı Sahili'ne Muratpaşa ilçesinden giriş noktası olan varyanttaki falezlerin bulunduğu alanda denize girdi.

Falezler ve yakınındaki plaja gelenler zaman zaman adrenalin için falezlere çıkıp 25 metreden denize atlamayı da tercih ediyor.