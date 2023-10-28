Antalya'da Cumhuriyet Bayramı Dalışı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 1917 yılında Paris 2 ve Aleksandra gemilerini batıran Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin Koca Burun Mevkisi'ndeki siperlerinin altında yer alan dalış noktasında dalgıçlar, deniz altında 'Cumhuriyet'e derinden bağlıyız' yazılı pankart ve Türk Bayrağı açtı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 1917 yılında Paris 2 ve Aleksandra gemilerini batıran Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin Koca Burun Mevkisi'ndeki siperlerinin altında yer alan dalış noktasında dalgıçlar, deniz altında ' Cumhuriyet'e derinden bağlıyız' yazılı pankart ve Türk Bayrağı açtı. Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100'ncü yılını deniz altında kutladı. 1917 yılında Paris 2 ve Aleksandra gemilerini batıran Mustafa Ertuğrul Aker ve askerlerinin Koca Burun Mevkisi'ndeki siperlerinin altında yer alan 'döküntü taşlar' dalış noktasında, 13 dalgıç 'Cumhuriyet'e derinden bağlıyız' adını verdikleri etkinliği gerçekleştirdi. Dalgıçlar su altında 'Cumhuriyet'e derinden bağlıyız' yazılı pankart ve Türk Bayrağı açtı. (DHA)