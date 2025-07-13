Antalya'da Caretta Caretta Yumurtlamak İçin Kıyıya Çıktı, Kalabalık Nedeniyle Geri Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Lara Sahili'nde, yumurtlamak amacıyla kıyıya çıkmaya çalışan caretta caretta kaplumbağası, etraftaki insanların ilgisi nedeniyle denize geri döndü.

ANTALYA'nın Lara Sahili'nde gece saatlerinde yumurtlamak amacıyla kıyıya çıkmak istediği değerlendirilen caretta caretta, çevresini saran insanların ilgisi nedeniyle denize geri döndü.

Dün gece saatlerinde Antalya'nın Lara bölgesinde yer alan bir işletmenin önündeki sahile doğru yaklaşan deniz kaplumbağası, kıyıya çıkmak üzereyken etraftaki insanlar tarafından fark edildi. Sahile çıkan caretta carettayı gören bazı kişiler yanına giderek hayvana dokunmaya çalıştı. Yoğun ilgiden rahatsız olduğu gözlenen kaplumbağa, kıyıya tam çıkamadan denize yöneldi. Bazı vatandaşların carettaya ekmek atmaya çalıştığı görüldü. Sahile yumurtlamak amacıyla çıkmak istediği değerlendirilen caretta caretta, kalabalık nedeniyle sahilden uzaklaştı.

Haber- kamera: Aysu DURSUN/ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Kartalkaya davasına evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması damga vurdu

Evladını kaybeden Danıştay başkanının konuşması duruşmaya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB'den 'LGS'de usulsüzlük' iddialarına yanıt

LGS'de 719 kişi full çekti, MEB açıklama yapmak zorunda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.