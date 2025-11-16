Haberler

Antalya'da Ara Tatilin Son Günü Yazdan Kalma Bir Günle Geçirildi

Antalya'da Ara Tatilin Son Günü Yazdan Kalma Bir Günle Geçirildi
Güncelleme:
Antalya'nın Konyaaltı Sahili, hava sıcaklığının 23 dereceye ulaşması ile yoğun bir kalabalık ile doldu. Aileler denizde vakit geçirirken sahilde yürüyüş ve su sporları yapıldı.

ANTALYA'da ara tatilin son gününde yazdan kalma bir gün yaşanırken, Konyaaltı Sahili'nde denize girenler, yürüyüş yapanlar ve sahilde vakit geçirenlerle yoğunluk oluştu.

Yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı ile deniz suyu sıcaklığı 23 dereceyi buldu. Ara tatilin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklu aileler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi denize girerek sıcak havanın keyfini çıkarırken, kimi sahil kenarında oturup güneşlendi. Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra, su sporlarına ilgi gösterenler de oldu.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sahilde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahil boyunca hareketlilik dikkati çekti.

title
