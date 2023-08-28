Antalya'da Anaokulunda Elektrik Panosundan Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Salih Konca Anaokulu'nda elektrik panosundan çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sırasında anaokulunda öğrenci bulunmuyordu.

Antalya'da anaokulunun elektrik panosundan çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın esnasında anaokulunda öğrenci bulunmadığı belirtildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde yer alan Salih Konca Anaokulu'nda meydana geldi. Okulda görevli 2 öğretmenin koridordan duman yayıldığını görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla okula polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, elektrik panosundan çıkan yangına müdahale etti. Dumanın tüm anaokuluna yayıldığı yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipbi, ardından duman tahliyesini gerçekleştirdi. Yangın esnasında anaokulunda öğrencinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)