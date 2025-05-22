Antalya'da Alman Turist Deniz Kenarında Hayatını Kaybetti

Antalya'da Alman Turist Deniz Kenarında Hayatını Kaybetti
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Alanya’da tatile gelen 67 yaşındaki Alman turist Ilme Elisabeth Erna Hinkel, plajda güneşlenirken hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Alman Ilme Elisabeth Erna Hinkel (67), deniz kenarında güneşlenirken hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki otelin plajında meydana geldi. Deniz kıyısında kumların üzerine uzanan Ilme Elisabeth Erna Hinkel bir süre hareket etmeyince, çevredekiler şüphelendi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Hinkel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hinkel'in cansız bedeni Alanya Belediye Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatılırken; Hinkel'in 17 Mayıs'ta ilçeye geldiği ve konakladığı otelden 26 Mayıs'ta çıkış yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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