Antalya'da 500 Dron İle Gösteri
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Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Sefo konserinin ardından 500 dron kullanılarak renkli bir gösteri yapıldı. Gösteride Türk bayrağı, 100. yıl logosu, Atatürk silüeti ve Türkiye haritası oluşturuldu. Gösteri büyük beğeni topladı ve cep telefonlarıyla kaydedildi.
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500 DRON İLE GÖSTERİ
Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Sefo konserinin ardından dron gösterisi yapıldı. Farklı renkler oluşturan 500 dronun kullanıldığı gösteride Kaleiçi Yat Limanı üzerinde Türk bayrağı, 100'üncü yıl logosu, Mustafa Kemal Atatürk silüeti, Türkiye haritası, '29 Ekim 1923' yazıları oluşturuldu. Büyük beğeni toplayan gösteri izleyen vatandaşlar tarafından da cep telefonları ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam