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Antalya'da 500 Dron İle Gösteri

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki Sefo konserinin ardından 500 dron kullanılarak renkli bir gösteri yapıldı. Gösteride Türk bayrağı, 100. yıl logosu, Atatürk silüeti ve Türkiye haritası oluşturuldu. Gösteri büyük beğeni topladı ve cep telefonlarıyla kaydedildi.