Antalya'da 5 Yıldızlı Otelin Çatı Katında Yangın Çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelin çatı katında çıkan yangın, bir turistin prizde bıraktığı şarj cihazının patlaması sonucu meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve sadece bir odada hasar meydana geldi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelin çatı katında yangın çıktı. Otelin genel müdürü Zekai Aydın, yangına bir turistin prizde bıraktığı şarj cihazının patlamasının neden olduğunu söyledi.

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde tatilini geçiren turist, telefonunun şarj cihazını prizde bırakarak restorana kahvaltıya gitti. Bir süre sonra şarj cihazı bilinmeyen nedenle patlayarak yangına sebep oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Turistin kaldığı çatı katındaki oda büyük hasar gördü. Yangın sırasında otelde bulunan misafirler, tedbir amacıyla dışarı çıkartıldı.

Otelin Genel Müdürü Zekai Aydın, yaptığı açıklamada, yangının saat 08: 30 sıralarında başladığını ifade ederek, "Bir misafirimizin şarj cihazını prizde bırakmasıyla çalışanlarımız yukarı çıkmış. Alevi ve dumanı görmüşler. İtfaiye haber verilmiş, itfaiye zamanında geldi. Sadece bir odada hasar var. Herhangi bir can kaybı yok" dedi. Genel Müdür Aydın, otelde sadece bir odadaki hasar dışında herhangi bir sorunun olmadığını ve tedbir amacıyla dışarı çıkarılan turistlerin tekrar içeri girdiğini söyledi. (DHA)