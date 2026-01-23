Haberler

Antalya'da Evde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Antalya'da müstakil evinde haber alınamayan 30 yaşındaki Erhan Adın, sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'da yakınlarının haber alamadığı 30 yaşındaki Erhan Adın, müstakil evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Adın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Baraj Mahallesi 5908 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Erhan Adın'dan (30) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Erhan Adın'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erhan Adın'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam





