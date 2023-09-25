Antakya'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden iş makinesi operatörü toprağa verildi

HATAY'ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde yıkım çalışmaları esnasında çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Berkay Ten'in (23) cenazesi, memleketi Gümüşhane'de defnedildi.

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde dün kontrollü olarak yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu iş makinesi operatörü Berkay Ten'in cansız bedenine ulaştı. Enkaz altında kalan 3 işçi ise hafif yaralı halde kurtarıldı. Ten'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yaralı işçiler ise hastanede tedavi altına alındı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ten'in cenazesi bugün yapılan işlemlerin ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. İkindi namazına müteakip Kürtün ilçesi Günyüzü Köyü'nde düzenlenen cenaze törenine ilçe Kaymakamı Okan Dağlı ve aile mensupları katıldı. Ten'in cenazesi kılınan namazın ardından Günyüzü Köyü Mezarlığı'nda defnedildi. Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı defin töreninin ardından aileye taziyelerini iletti.